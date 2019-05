Salotti letterari al lido Ambrogio’s a Minori di Gaspare Apicella

Serata dedicata ai salotti letterari sulla stessa terrazza alla spiaggia dove lo scrittore-poeta Enzo d’AURIA (Ambrogio’s) amava divertirsi a far scorrre la penna, guidata dal suo pensiero interiore, su fogli di carta che spesso il venticello portava a mare (il sommo Alfonso Gatto, in compagnia dell’eccelso pennello Mario Carotenuto, sbirciando tra i fogli di Enzo, ebbe a dire confidandosi con il suo amico “quel signore ha un’ottima penna”)

Il 30 maggio, dalle ore 19.30, si alterneranno Lucio Bianchelli e Gino Primavera con “La cucina della Maiella” e”Il valore dell’ombra” – Giovanni Garufi Bozza con ” L’amore che Viola” e” Io sono un femminicida. Il maschile disperso nel terzo millennio, dal Patriarcato al PATRIARCATO” –

Francesca Gerla con “La Gabbia”

Con la collaborazione musicale della SCUOLA DI MUSICA CITTADINA VITTORIO CAMMAROTA

, l’associazione musicale Costiera Amalfitana, l’associazione musicale Edvard Grieg.

Il tutto nell’ambito della manifestazione organizzata da intercostieraamalfitana.it – La festa del libro in MEDITRERRANEO, sponsorizzata da tutte le amministrazioni comunali della costa d’Amalfi