Salerno Youth League, i campioncini della Juventus U9 in visita a Minori. Nella rosa i figli di Ronaldo e Barzagli

Sta riscuotendo grande successo l’edizione 2019 del torneo Salerno Youth League – Memorial Micheal il Guerriero, l torneo di calcio giovanile che è stato organizzato presso il centro sportivo Terzo Tempo di San Mango Piemonte. Fra le tante squadre che vi partecipano, ricordiamo, figurano anche le selezioni giovanili di Milan e Juventus.

Proprio la rosa dei campioncini bianconeri ha fatto visita nella giornata di ieri alla città di Minori. Tra gli Under 9 della Juventus troviamo anche i figli di Andrea Barzagli e di Cristiano Ronaldo (che però non era presente ieri in Costiera). Nella foto trovate i piccoli immortalati grazie a Carlo Mansi, titolare del liquorificio omonimo e sponsor del torneo.

Ricordiamo che il centro sportivo Terzo Tempo è un centro sportivo all’avanguardia che ormai è diventato punto di riferimento dello sport per la Città di Salerno e provincia. Difatti è sede del Milan Assocalcio Terzotempo, punto di riferimento per il sud della Campania per la società rossonera (Milan Academy). Il torneo di calcio giovanile Salerno Youth League è caratterizzato dalla presenza di molteplici società professionistiche e coinvolge oltre mille atleti. Grazie alla passione e l’esperienza dei tecnici e di tutti i collaboratori le nostre formazioni sono sempre protagoniste nei campionati regionali giovanili oltre ad essere una vera fucina di talenti.