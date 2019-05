Salerno, shock al quartiere Torrione: uomo accusa malore in sella allo scooter e muore

Shock a Salerno. Nel quartiere Torrione, questa mattina, un uomo in sella al suo scooter ha accusato un malore e si è accasciato poco dopo al suolo privo di sensi. Stando alle prime notizie trapelate, l’uomo sarebbe stato colpito da un infarto, quando avrebbe accostato il mezzo e sarebbe finito a terra. I soccorsi del 118 sono intervenuti celermente ma non hanno potuto fare altro che costatare il decesso. Sul posto, il tutto è successo in via Farina, sono intervenuti anche i Carabinieri per i rilievi del caso.