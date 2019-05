Salerno, Salvini “riempie” Piazza Portanova, manifestanti bloccati dalla Polizia

Matteo Salvini quest’oggi giunto a Salerno per presentare i candidati alle elezioni europee è stato accolto da un nutrito gruppo di persone che ha riempito il Sedile di Piazza Portanova. La Polizia ha accertato che c’erano circa duecento persone sul Corso Vittorio Emanuele. Il Ministro dell’Interno è stato accolto dal segretario regionale e deputato Gianluca Cantalamessa, il coordinatore provinciale Mariano Falcone, il capogruppo al Comune Giuseppe Zitarosa e, ovviamente, i due candidati al parlamento di Strasburgo, il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi Aurelio Tommasetti e la dirigente provinciale Lucia Vuolo.

Salvini è stato accolto da una parte della piazza con striscioni, che hanno fischiato il leader della Lega quando ha iniziato a parlare. La Polizia in tenuta ha bloccato le persone che hanno provato a spostarsi verso il palco, per manifestare il proprio dissenso: dopo alcuni spintoni, la protesta è proceduta pacificamente, con grida indirizzate al Vicepremiere. La giunta comunale quasi al completo, insieme al segretario provinciale del Pd, erano presenti in piazza per udire pacificamente il comizio.

“Questa è la Campania che ci piace: quella di chi sta in piazza, quella di chi ha voglia di fare e non quella dei Centri Sociali con scritte come quelle di oggi, sull’Università di Napoli. A chi protesta e che fischia, ha vinto 10 clandestini a casa sua.

Noi in 9 mesi abbiamo fatto ciò che il Pd non ha fatto in 9 anni. Grazie alla Quota 100, centinaia di persone andranno in pensione e tantissimi giovani, anche salernitani, potranno trovare lavoro. Poi per chi non vuole lavorare, come quei 3 lì dietro (indicando tre oppositori tra il pubblico ndr), regaliamo 3 redditi di cittadinanza.

Per chi scappa dalla guerra l’Italia è la casa loro. Ma io ho visto ventenni robusti con cappellino, telefonino a spacciare droga: questi tornano a casa. Abbiamo tolto la pagnotta a chi guadagnava sull’immigrazione. Più ci attaccano e piu’ ci minacciano e più io vado avanti come un treno per difendere gli italiani.

Nella Campania che ci piace va avanti chi merita non gli amici, i cugini, i cognati. Il prossimo obiettivo è liberare la regione Campania dai vari De Luca. Spero Tommasetti possa andare a Bruxelles.”