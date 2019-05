SALERNO: PANICO TRA GLI AUTOMOBILISTI, CAVALLI IN TANGENZIALE

Salerno: ieri lungo il tratto di tangenziale che conduce da Pastena a Sala Abbagnano, due cavalli hanno occupato la carreggiata

Quest’oggi nel Comune di Salerno si è verificato un pericoloso episodio che ha visto coinvolti due cavalli lungo il tratto di tangenziale che collega il quartiere di Pastena a Sala Abbagnano.

I due animali, infatti, si sono immessi sulla tangenziale e hanno invaso la carreggiata, destando stupore e soprattutto panico tra gli automobilisti. Secondo quanto riportato dal giornale Salernonotizie, l’accaduto si sarebbe verificato intorno alle 13: i due cavalli hanno imboccato la tangenziale sulla rampa che porta all’uscita di Pastena e correndo e trotterellando in senso contrario alle vetture hanno rischiando di causare degli incidenti, che per fortuna non si sono verificati.

Attraverso l’utilizzo dei clacson delle vetture, gli automobilisti sono riusciti a condurre i due animali fino all’uscita di Sala Abbagnano, facendogli così cambiare direzione e percorrere un lungo tratto di tangenziale.

L’accaduto ha cause sconosciute agli automobilisti e la stessa provenienza degli animali è tutt’ora ignota. I presenti, tra video, foto, stupore e paura, hanno avvisato immediatamente la Polizia Stradale che nelle ultime ore sta lavorando per capire le dinamiche di ciò che si è verificato, ieri 11 Maggio, a Salerno,