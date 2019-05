Salerno in lutto per Ugo Pellecchia, storico fiorista e Cavaliere del Lavoro

Salerno è in lutto per la scomparsa di Ugo Pellecchia, storico fiorista di via De Felice, adiacente a Corso Vittorio Emanuele e via Diaz. Vedovo da meno di un anno, Pellecchia ha raggiunto in cielo la sua amata consorte, Mena Ferrara. Fiorista a Salerno dal 1956 e Cavaliere del Lavoro, Ugo Pellecchia lascia le figlie Olimpia e Anny, il genero Vincenzo Belgiorno, gli adorati nipoti Stefano e Angela, la sorella Ida, i fratelli, le cognate, i nipoti e i parenti tutti.

Tanti salernitani si sono stretti attorno al dolore della famiglia, facendo le loro condoglianze e ricordando il cavalier Pellecchia: nutrita è stata la partecipazione alle esequie avvenute ieri alla Chiesa del S. Cuore di Piazza Ferrovia, dove è stata attesa la salma dall’Ospedale Ruggi d’Aragona.