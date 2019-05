Salerno . Lunedì piazza a Salvini, negata a M5S. Asse De Luca – Lega

Salerno. Salvo sorprese sarà concessa piazza Portanova alla Lega per il comizio di Matteo Salvini in programma lunedì pomeriggio . Piazza che M5S che, appena un anno fa, si vide negare lo stesso luogo per un’iniziativa politica. Il movimento di Luigi Di Maio storce il naso per l’accondiscendenza verso il suo alleato di Governo. E attacca: «Si consolida l’asse Lega/De Luca al di fuori delle regole». La polemica parte dagli attivisti del meetup Amici di Beppe Grillo Salerno. Gli stessi che, alle politiche del 2018, provarono a organizzare una manifestazione in piazza Portanova ma che si videro negare il permesso in nome di una decisione dell’esecutivo del 2015. «Ovviamente – dicono i pentastellati – siamo ben contenti che venga rispettata la libertà di opinione e di espressione, sancita dalla nostra Costituzione, ma non possiamo esimerci dal dovere di far notare che la suddetta piazza non può essere autorizzata poiché è in vigore una precisa delibera di giunta comunale, la n.55 del 27/02/2015, che consente i comizi elettorali solo in precisi spazi e tra questi non vi è piazza Portanova». E rievocano il «no» incassato un anno fa: «L’anno scorso, il 21 febbraio 2018, la stessa fu negata al M5S per un comizio elettorale».

L’AFFONDO

Da qui, la polemica del gruppo salernitano, che attribuisce un doppiopesismo con una valenza tutta politica all’intenzione di palazzo di città di concedere a Salvini la piazza. «Lo svolgimento del comizio della Lega in piazza Portanova – attaccano – non fa altro che dare un’ulteriore prova dell’asse che si è creato in Campania e a Salerno tra Lega e De Luca, come già ampiamente testimoniato dalla diatriba sul commissariamento della Sanità campana». A palazzo di città, intanto, si starebbero vagliando pro e contro. Ma, a quanto pare, la volontà di concedere alla Lega di Salvini la piazza per l’incontro del 6 maggio c’è tutta. Anche perché ieri mattina, nel corso di un incontro informale tenutosi in Prefettura proprio in vista della presenza in città del leader leghista e al quale avrebbe preso parte lo stesso sindaco Enzo Napoli, nessuno dei partecipati avrebbe avuto nulla da eccepire all’eventuale concessione di piazza Portanova.

LA REPLICA

Del resto, fa notare Vincenzo Luciano, capo staff del primo cittadino nonché segretario provinciale del Pd, «la giunta può determinarsi a prendere altre decisioni quando intervengono nuove esigenze». Insomma, la delibera invocata dal M5S è vigente e, di fatto, piazza Portanova non è contemplata tra i luoghi previsti per manifestazioni e attività a carattere politico. Ma questo non vuol dire che non possano esserci delle deroghe in caso di sopravvenute necessità. «Al di là della simpatia o antipatia per Salvini, stiamo parlando – spiega Luciano – del segretario nazionale di un partito, del vicepremier e soprattutto del ministro dell’Interno». Non solo: anche la scarsa presenza di persone che di solito si registra nel giorno infrasettimanale scelto, il lunedì, e nell’orario previsto per il comizio, le 15, renderebbe più agevole la concessione dello spazio. «La verità è che quelle del M5S sono polemiche sterili e strumentali, finalizzate solo a individuare il marcio anche in una decisione democratica come quella che potrebbe essere assunta – rilancia Luciano – Polemiche che tra l’atro provengono da persone che insieme alla Lega stanno governando il nostro Paese e stanno assumendo una serie di decisioni contrarie al Meridione». È chiaro, però, che potrebbe essere necessaria una nuova delibera in grado di prevedere delle deroghe all’atto vigente. Delibera che potrebbe essere approvata dall’esecutivo oggi stesso