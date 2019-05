Salerno. Famiglia narcotizzata e derubata in casa durante la notte, paura a Giovi

Salerno. Sono sempre più numerosi i furti registrati in città. L’ultimo si è verificato a nel rione collinare di Giovi dove i malviventi si sono introdotti di notte in un’abitazione e, dopo aver narcotizzato con uno spray sia i componenti della famiglia (tra cui un ragazzo affetto da disabilità) che i loro cani, hanno saccheggiato la casa portando via tutti gli oggetti di valore ed il denaro. Non contenti hanno imbrattato anche la cucina con una scritta ed un cuore realizzati con della vernice blu. Quando gli abitanti della casa si sono risvegliati erano ancora sotto l’effetto dello spray narcotizzante ma si sono resi immediatamente conto di quanto era accaduto e del danno subito. Nella stessa notte anche tre abitazioni di Giovi hanno subito la visita dei ladri.