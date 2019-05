Salernitana:Incredibile, Gregucci esonerato. Squadra affidata a Genovese

Di clamoroso ormai non c’ è più nulla dopo la partita con il Cosenza, la Salernitana in colpevole ritardo ha esonerato il tecnico Angelo Adamo Gregucci. La possibilità più concreta è che, al momento, la formazione granata possa essere affidata a Beni già presente in organico nonostante le dimissioni di mister Colantuono che l’ha voluto a Salerno quale proprio secondo. La squadra è stata affidata, temporaneamente – così come evidenziato nel comunicato stampa emesso dalla società granata – a Gigi Genovese. “L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra il Sig. Angelo Adamo Gregucci unitamente al suo allenatore in seconda Giuseppe Ton. La Società comunica altresì di aver temporaneamente affidato la guida tecnica a Luigi Genovese”.

Angelo Adamo Gregucci ci ha messo la faccia, più di qualche altro nell’ambito dell’entourage granata, rispetto ad una situazione che è crollata, collassata, nel giro di pochi mesi. La Salernitana da una possibile salvezza da conseguire in scioltezza, perdendo con il Cosenza rischia di non disputare i play out in caso di sconfitta a Pescara e contemporanea vittoria di Livorno e Venezia. La barca, ormai, sta per collidere con lo scoglio della retrocessione ma fino alla fine al timone della stessa è rimasto con tutti i propri difetti e gli errori, Gregucci, l’unico a mettermi quantomeno la faccia. Nel ritiro di Baronissi l’ormai ex tecnico granata s’è lasciato andare ad un pianto di “disperazione sportiva” per non essere riuscito fino in fondo a trasmettere alla squadra i propri dettami. A fine campionato, probabilmente, dopo averci messo la faccia, spiegherà fino in fondo la propria ragione in pubblico attraverso una conferenza stampa stile Mario Somma… Fino ad allora c’è spazio solo per la delusione mista a quell’inerzia a cui non è riuscito, non sempre per proprie esclusive colpe, a porre un ostacolo

Salernitana, possibile il Menichini ter? Il tecnico attende sviluppi

Il tecnico Leonardo Menichini, questa volta, dovesse accettare l’incarico, più dell’anno in cui portò in salvo la nave attraverso i play out, dovrebbe armarsi di fede e speranza per un autentico miracolo. Il trainer di Ponsacco ancora non è stato contattato dalla società granata che, nel frattempo, ha affidato temporaneamente la squadra a Luigi Genovese. Menichini non ha ancora ricevuto la chiamata ed attende gli sviluppi: dovesse arrivare, probabilmente, accetterebbe di guidare la Salernitana nel conseguire un’autentica impresa.