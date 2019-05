Sagristani Cuomo tutti e due per la Lega alla conta dei voti. Il sindaco di Sant’Agnello e quello di Sorrento si scontrano per le Europee ma non su partiti diversi, entrambi puntano sulla Lega, entrambi sperano in un posto nella Regione Campania. Peppino Cuomo più vicino alle indicazioni di Napoli, Piergiorgio Sagristani va oltre. Schiacciati fra i due Clara Rolla e Mario Mormone che sono ufficialmente nella Lega, mentre nessun sindaco ha aderito, ma ognuno si comporta come se fosse già tale. Non pervenuti Massa Lubrense e Meta, come pure Piano, qualcosa si muove a Vico Equense sulle colline con Carolina Apuzzo e altri, mentre Gennaro Cinque porta Forza Italia.