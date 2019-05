Roma. Ciclista investito e ucciso da un Tir, un passante ruba il protafogli caduto sull’asfalto e preleva 500 euro al bancomat

Roma. Due giorni il 54enne Fulvio Dei Simone, mentre percorreva Via Tiburtina alla guida della propria bicicletta, la sua grande passione, è stato travolto da un camion perdendo la vita. L’autista del mezzo si è immediatamente fermato ed ha chiesto aiuto. Ma qualche passante, approfittando della tragica situazione, ha compiuto un atto vergognoso rubando il portafogli della vittima che, nella caduta, era volato via dal marsupio e si è recato al bancomat più vicino per prelevare 500 euro con la carta di credito del povero ciclista che nel frattempo era incastrato sotto le ruote del camion. Il ladro non è stato ancora individuato ma resta l’assurdità di un gesto così vile che va ben oltre il furto.

