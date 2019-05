La Rolex Capri Sailing Week 2019 si svolgerà tra Napoli e Capri dal 10 al 18 maggio.

La Settimana, la cui formula prevede due eventi fissi (Regata dei Tre Golfi e Campionato Nazionale del Tirreno) ed altri che possono cambiare di anno in anno, vedrà l’inedita partecipazione degli Swan, oltre al ritorno dei Maxi con un trofeo messo in palio dall’IMA e dei Mylius, che correranno nella classe a loro riservata.

A Napoli il tradizionale pranzo sulle terrazze del Circolo Italia precederà come sempre la partenza a mezzanotte della Tre Golfi, la storica regata del Circolo Remo e Vela Italia, aperta anche alle barche d’epoca e classiche, nonché a quelle con due persone d’equipaggio, che festeggia il suo 65° compleanno.

A Capri, lo Yacht Club Capri organizzerà una serie di eventi fino alla scenografica premiazione in Piazzetta, sabato 18 maggio.

Visto il numero di ormeggi limitati sia al porticciolo di Santa Lucia che al Porto Turistico di Capri, nonché la difficoltà di trovare alloggi a terra, il Comitato organizzatore raccomanda ad armatori ed equipaggi di muoversi per tempo.

Napoli – Circolo Remo e Vela Italia

• Venerdì 10 maggio

10.00: apertura segreteria regate

13.00: chiusura iscrizioni

20.00: pranzo per i partecipanti

24.00: partenza della 65a Regata dei Tre Golfi

Capri – villaggio regate

• Martedì 14 maggio

10.00: apertura iscrizioni MYCT, CNT, ICT

16.30: chiusura iscrizioni MYCT

17.30: briefing per gli skipper MYCT

• Mercoledì 15 maggio

9.00: iscrizioni CNT, ICT e controlli di stazza

11.25: segnale di avviso prima prova MYCT

15.00: chiusura iscrizioni CNT, ICT

17.30: briefing per gli skipper CNT, ICT

20.30: Mylius owners party

• Giovedì 16 maggio

9.00: briefing per gli skipper

11.25: segnale di avviso MYCT

11.55: segnale di avviso prima prova CNT, ICT

20.30: Rolex Owners Gala Dinner

• Venerdì 17 maggio

9.00: briefing per gli skipper

10.55: segnale di avviso

Al termine delle prove, premiazione della 65a Regata dei Tre Golfi

20.00: party per gli equipaggiSabato 18 maggio

9.00: briefing per gli skipper

10.55: segnale di avviso

18.30: premiazione nella Piazzetta di Capri.

LA REGATA DEI TRE GOLFI

La RCSW apre con la partenza, il 10 maggio, della sessantacinquesima edizione dellaRegata dei Tre golfi: sono poche al mondo le regate con tanta storia e ancor meno quelle con la particolare atmosfera della partenza a mezzanotte, ma certo nessuna può vantare un percorso di regata come quello che offrono i golfi di Napoli, Gaeta e Salerno.

Per i velisti napoletani è come un’amica che ritorna puntuale ogni primavera, con le sue barche piccole e grandi, i mille e più regatanti, la magia di scivolare di notte tra le isole del golfo, la cena e la festa in banchina, gli incontri con chi condividi passione e ricordi eppure rivedi solo in questa occasione.

Quest’anno si prevede di superare i 100 partecipanti, sia perché sono ammesse e partecipare le barche d’epoca e classiche sia perché l’International Maxi Association l’ha inserita nelle cinque regate che compongono l’IMA Mediterranean Maxi Offshore Challenge.

Fino ad esaurimento disponibilità e seguendo l’ordine di iscrizione saranno assegnati ormeggi gratuiti al Porticciolo di Santa Lucia, Napoli, dall’8 al 10 maggio.

Dopo l’arrivo, al Porto Turistico di Capri l’ormeggio sarà gratuito per 24 ore, qualora l’imbarcazione non prenda parte a nessuna delle regate di Capri; trascorso tale termine, saranno applicate le tariffe d’ormeggio del Porto Turistico.

Il percorso è quello classico di 155 miglia, che porta i concorrenti da Napoli a girare Ponza per poi ritornare verso Punta Campanella, girare gli isolotti de Li Galli e tagliare il traguardo a Capri. Per le barche d’epoca e classiche è previsto un percorso ridotto: le barche gireranno l’isola di Ventotene, anziché Ponza, “risparminando” circa 40 miglia.

I percorsi saranno comunque precisati nelle Istruzioni di Regata.