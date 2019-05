Ritratti d’autore, il maestro Sergio Buonocore ritrae anche il Presidente della Repubblica e il Capo Di Stato Maggiore della Marina Militare

In un’ occasione unica come quella del varo della nave militare Trieste non potevano mancare i ritratti d’autore del nostro famoso artista Sergio Buonocore pluripremiato in importanti gallerie Europee. Doveroso era il ritratto per Sergio Mattarella, il nostro Presidente e l’altro richiesto dalla lega Navale di Vico Equense nella persona di Giuseppe Vanacore, per onorare la presenza del Capo di Stato Maggiore della Marina militare Valter Girardelli. Sicuramente la consegna dei ritratti ha onorato il nostro artista ma noi, che ne conosciamo la bravura, possiamo dire che ad essere soddisfatti e contenti sono stati anche coloro che sono stati ritratti.