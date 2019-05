Ritirati formaggi francesi per sospetta contaminazione

L’allerta dalle autorità di Parigi. Ecco l’elenco dei prodotti segnalati. Il rischio di malattie del sangue e ai reni oltre che infezioni gastro intestinali. Il ministero della Salute segnala l’allerta delle autorità francesi sulla sospetta contaminazione da batterio Escherichia coli di alcuni formaggi francesi a latte crudo. Lo rende noto lo stesso ministero sul suo sito, nel quale si legge inoltre che è stato disposto il richiamo del formaggio morbido a latte crudo Bisù per “sospetta contaminazione da Escherichia coli di tipo O26”. Il ritiro riguarda i lotti del prodotto 19066, 19087 e 19102 e il ministero avverte di “non consumare il prodotto e di restituirlo al punto vendita”.

La segnalazione è arrivata dalla Francia attraverso il sistema europeo di allerta rapido alimentare (Rasff). I formaggi coinvolti provengono dallo stabilimento con numero di riconoscimento FR 26 281 001 CE e riguardano i prodotti Saint-Felicien (confezioni da 180 grammi) e Saint Marcellin (confezioni da 80 grammi). Il provvedimento riguarda tutti i lotti (da l 032 a l 116) dei marchi commerciali: Fromagerie Alpine, Carrefour, Reflet de France, Leclerc, Lidl, Auchan, Rochambeau, Prince des bois, Sonnailles e Prealpin. Il ministero “ha già provveduto ad allertare gli assessorati regionali alla sanità affinché verifichino il rispetto delle procedure previste”.

Il batterio Escherichia coli in questo caso ha causato in Francia casi di sindrome emolitico-uremica, che si manifesta con problemi del sangue (anemia e riduzione delle piastrine) e dei reni, come insufficienza renale acuta; nel 90% dei casi è associata a infezioni gastrointestinali.

LA REPUBBLICA