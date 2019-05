Sabato mattina, ore 11 presso il bar Totò, si terrà la finale del concorso fotografico! Tantissime le foto arrivate alla casella di posta dell’associazione V.I.C.O.! Una prima selezione è avvenuta su facebook, dove tutte le foto inviate sono state divise in tre categorie in base al loro contesto: Paesaggi, Eccellenze Vicane, Arte e Cultura.

Dopo circa un mese e mezzo dall’inizio del concorso, il 19 aprile, è scaduto il termine per l’invio delle foto che sono state caricate sia su Facebook che su Instagram. Dalla scadenza, per ancora due settimane era possibile votare le migliori fotografie tramite i “like” e, alle 23:59 del 3 maggio, è stata stilata la classifica finale.

Le prime 5 foto di ogni categoria hanno avuto accesso alla finale di Sabato 18 maggio.

Durante la finale verranno stilate due classifiche: una a carattere popolare e una a carattere tecnico.

Per quanto riguarda la classifica popolare, ogni persona presente potrà votare una sola fotografia che sarà contrassegnata da un numero. Alle ore 12 verrà effettuato lo scrutinio che decreterà la foto più bella per i presenti.

Per quanto riguarda invece la classifica tecnica ci saranno 3 esperti di fotografia che avranno tutto il tempo per analizzare le foto e assegnargli un voto da 1 a 10. La somma dei tre voti decreterà il punteggio finale per la classifica.

Ovviamente, ogni classifica avrà il suo premio! Per la classifica popolare il premio sarà una sorpresa mentre per la classifica tecnica il primo premio sarà una POLAROID!

L’obiettivo finale dell’associazione è quello di poter realizzare un calendario con le migliori foto del concorso fotografico del 2017 e di quello di quest’anno in modo da poter devolvere il ricavato in beneficenza!

Per la realizzazione del concorso si ringrazia: “L’Intimo”, “Pizzeria da Franco”, “Sorrento relax charter”, “Bar da Totó”.

Vi aspettiamo sabato 18 maggio, ore 11 presso il bar Totò!