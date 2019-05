FAC-SIMILE

Riprodurre la pittura antica dal XVIII al XX secolo: il sito, l’artista, il monumento, la copia

Reproduire la peinture antique entre le XVIIIe et le XXe siècles : le site, l’artiste, le monument, la copie

Napoli 24 maggio 2019 / Naples 24 mai 2019

Museo Archeologico Nazionale di Napoli

Giornata di studio a cura di Lucrezia Cuniglio, Natacha Lubtchansky, Susanna Sarti

Sabap Fi-Pt-Po, CeTHiS (Université de Tours)

Écoles françaises de Rome et d’Athènes, Centre Jean Bérard de Naples, Museo Archeologico Nazionale di Napoli

L’incontro ha lo scopo di mettere a confronto le diverse esperienze di riproduzione della pittura antica che dal XVIII al XX secolo cercarono di andare incontro alle esigenze di studio, conservazione e fruizione di questi fragili monumenti in seguito alle scoperte che avvennero sempre più numerose in Italia (città vesuviane, Etruria, Magna Grecia) ed in Grecia. Gli interventi, che affronteranno l’argomento considerando le diverse tematiche che riguardano non solo la tecnica ma anche le scelte e la modalità di diffusione (vendita, memoria, conservazione, museo, collezione privata, pubblicazione), vengono organizzati in 3 sezioni: l’artista, il sito, il monumento e la sua copia.

La rencontre cherchera à confronter différentes expériences de reproduction de la peinture antique entre le XVIIIe et le XXe siècles, au moment des grandes découvertes archéologiques, en Italie (cités vésuviennes, Etrurie, Grande-Grèce) et en Grèce. Les interventions aborderont les thématiques suivantes : la technique, les causes et les choix opérés, les modalités de la diffusion (vente, mémoire, conservation, muséographie, collection privée, publication). Trois sections sont retenues : l’artiste, le site, le monument et sa copie.