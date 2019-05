Rifiuti a Vietri sul mare: ridotte le tariffe del 5%

Dal 6 maggio la raccolta differenziata a Vietri sul mare cambia.I giorni di raccolta saranno per l’umido domenica, mercoledì e venerdì, indifferenziata il martedì e plastica e metalli il lunedì.Ma non è solo questa l’unica novità con cui l’assessore uscente ,ora non ricandidato, Massimiliano Granozi ha lasciato in eredità alla nuova amministrazione. Infatti vi sarà una riduzione della tassa sui rifiuti per i cittadini vietresi.

L’Amministrazione Comunale ha approvato nella seduta di Consiglio Comunale del 30 aprile 2019, la riduzione della tassa sui rifiuti nella misura del 5%, a partire già da questa annualità.

Per cui tutti i cittadini e gli esercenti commerciali vietresi beneficeranno di tale risparmio sulla TARI in arrivo per il 2019. In una nota stampa l’assessore ha spiegato i perché di tale riduzione.:”Tale riduzione è dovuta ad un’accorta e sana gestione dei rifiuti, grazie al nuovo piano industraile che, già da quest’anno, ha prodotto una risparmio di spesa sul piano finanziario del servizio di ben 106.000,00 euro rispetto alla precedente annualità.

È’ tuttavia possibile fare molto di più, aumentando la qualità della raccolta differenziata e facendo attenzione al corretto conferimento dei materiali differenziati negli appositi punti di raccolta. A tal proposito l’Amministrazione Comunale RICORDA

che è in completamento sul territorio la distribuzione del nuovo kit per la raccolta differenziata ad opera dei partecipanti al progetto di Servizio Civile per il Comune di Vietri sul Mare “Differenziamoci” e dei volontari delle Associazionidel territorio.

Successivamente, con la partenza del servizio a seguito della consegna del kit a tutte le utenze, l’attività di sensibilizzazione e comunicazione continuerà attraverso appositi gazebo informativi posizionati in tutte le frazioni del territorio di Vietri sul Mare. INVITA

la cittadinanza alla massima collaborazione nel ricevere il kit e le informazioni che il personale autorizzato trasmetteranno sul nuovo servizio e sul corretto conferimento dei materiali differenziabili.

Resta l’invito, in attesa della partenza del nuovo servizio, a:

Osservare con scrupolo il calendario di conferimento dei rifiuti, avendo cura di selezionare correttamente quelli differenziabili, per garantire tutti insieme decoro e pulizia.

Ridurre al minimo la quota del secco indifferenziato, nella quale NON DEVE ESSERE conferito altro materiale destinato al riciclo (plastica, vetro, carta, ecc.).

Conferire presso i punti di raccolta SOLO ed ESCLUSIVAMENTE LA TIPOLOGIA GIORNALIERA

per i trasgressori saranno applicate le sanzioni amministrative del caso.”

Antonio Di Giovanni