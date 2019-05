Riesenschnauzer in Penisola Sorrentina.

Zeus è il nonno degli Schauzer in Penisola. Normalmente la sua longevità non supera i 10-11 anni, secondo i manuali della razza, ma in questo caso abbiamo un campione, Zeus, che ha superato i 13 anni. Ovviamente vive accudito da un appassionato padrone che usa tutti gli strumenti possibili per farlo stare bene, anche farmaci per la vecchiaia come i diuretici. Docile e dall’andamento da nonnino tutte le mattine esce per la sua passeggiata quotidiana.

Le sue origini le ritroviamo in terra tedesca negli antichi cani da pastore del Tirolo e nel Bovaro delle Fiandre. Dallo Schnauzer medio, insistendo con il Bovaro delle Fiandre e il molosso germanico, venne fissata intorno al 1880 la razza gigante che, inizialmente cane dei birrai e dei macellai di Monaco di Baviera, si diffuse poi in tutta la Germania e all’estero. Nel 1922 questa razza fu presentata per la prima volta in un’esposizione di razze canine tenutasi all’Aia. Originariamente lo Schnauzer gigante veniva usato come guardiano delle mandrie bovine vista la sua spiccata attitudine alla difesa; successivamente la sua predisposizione all’addestramento lo fece diventare un ottimo collaboratore delle forze dell’ordine in Germania. L’arrivo in Italia dei Riesenschnauzer va ricondotto al nome di Giuliana Crippa, che ne importò alcuni esemplari per costituire un allevamento nella periferia di Milano. Il suddetto allevamento fu denominato dei “Diavoli Neri”.