La Fondazione Museo Correale, con il presidente Gaetano Mauro, il direttore Filippo arch Merola, e il consigliere Paolo Iorio, conferisce all’Avv Giuliano Buccino Grimaldi uno speciale riconoscimento per i 30 anni di presidente della Fondazione Correale, la riproduzione dello stemma Correale in rame sbalzato con dedica. A lui va un grande plauso per aver traghettato il Museo Correale attraverso i marosi del terremoto dell’80 e consegnato alle soglie del terzo millennio un museo approntato e indirizzato verso alti traguardi.

L’avv Buccino, rilascia cortese intervista agli inviati di Positanonews sul nuovo incarico come Governatore del Pio Monte della Misericordia di Napoli, committente e custode di pregiatissime opere d’arte come quella del Caravaggio.