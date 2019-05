Ravello, restyling delle strade: oggi il via ai lavori di manutenzione in Via Trinità

Hanno preso il via oggi 23 maggio a Ravello importanti lavori di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa in sicurezza di via Trinità, via Monte (tratto finale) e via San Trifone.

Gli interventi, non più derogabili e per un importo complessivo poco inferiore ai 50mila euro, sono stati finanziati con Decreto del Ministero dell’Interno del 10 gennaio 2018 che assegnava ai comuni fino ai 20.000 abitanti contributi destinati alla realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza, tra l’altro, di strade e patrimonio comunale.

L’amministrazione comunale di Ravello, guidata dal sindaco Salvatore Di Martino, in seguito alla ricognizione di alcune strade comunali già segnalate dal comando di Polizia Municipale, con una propria delibera ha approvato il progetto di fattibilità tecnica economica dell’intervento, redatto dall’Ufficio Tecnico.

Per effetto dei lavori di manutenzione, soprattutto della pavimentazione, necessari a scongiurare rischi per l’incolumità pubblica, è stato definito un calendario di chiusure al traffico d’intesa con gli operatori commerciali della zona che il sindaco Salvatore Di Martino ha incontrato nei giorni scorsi per affrontare insieme l’avanzamento del cantiere nel tratto interessato al fine di arrecare il minimo disagio all’utenza.