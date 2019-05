Dopo Ravello e Positano, tappa a Capri per Matt Damon: visita al ristorante “Aurora”-FOTO

Ha approfittato del matrimonio di un amico a Ravello e sta visitando le meraviglie della nostra Regione. L’attore americano Matt Damon, dopo aver partecipato al matrimonio esclusivo di una coppia americana a Ravello, ha avuto modo di girare per Positano ed Amalfi, ed è stato successivamente immortalato a Capri. Qui si è lasciato deliziare dalle bontà del ristorante “Aurora”. La proprietaria del ristorante, Mia D’Alessio, ha raccontato come l’attore sia rimasto piacevolmente sorpreso dalle prelibatezze dello chef Franco.

Ancora una volta i vip scelgono i nostri territori per passare le loro vacanze.

Matt Damon, ricordiamo, nel 1998 ha vinto insieme all’amico Ben Affleck il Golden Globe per la migliore sceneggiatura e l’Oscar alla migliore sceneggiatura originale, venendo nominato anche nella categoria migliore attore protagonista ai Premi Oscar per Will Hunting – Genio ribelle. Nel 2008 ha ricevuto la sua seconda nomination agli Oscar come miglior attore non protagonista per la sua interpretazione in Invictus – L’invincibile. Ha in seguito vinto il Golden Globe per il miglior attore in un film commedia o musicale per il film Sopravvissuto – The Martian nel 2016. Per lo stesso film, ha ricevuto la sua quarta nomination per l’Oscar al miglior attore.

Nel dicembre del 2005 ha sposato l’argentina Luciana Barroso, conosciuta sul set di Fratelli per la pelle, diventando il patrigno di Alexia, la figlia che la Barroso ha avuto da una precedente relazione. Dall’unione dei due sono nate tre figlie: Isabella, nata l’11 giugno 2006, Gia Zavala Damon, nata il 20 agosto 2008, e Stella Zavala Damon, nata il 20 ottobre 2010.