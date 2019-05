Ravello: Percorso di Essenze Vegetazionali ed Erbe Aromatiche per cromie e profumi nei Giardini di Monsignor Imperato Una bella iniziativa questo weekend di giugno a Ravello in Costiera amalfitana Dal 23 settembre 2018 sono tornati fruibili i Giardini di Monsignore Giuseppe Imperato, collocati alle spalle del Duomo di Ravello, grazie all’intervento di recupero e valorizzazione programmato e portato a termine dall’Amministrazione Di Martino e curato della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino e che ha interessato anche il restauro del Museo del Duomo.

Nei Giardini, che un tempo venivano percorsi dai vescovi per recarsi dal palazzo vescovile alla cattedrale, è stata realizzata una zona a verde fiorito con essenze rampicanti, pergolato e roseti ad effetto macchia di colore e di profumi.

Nell’area sorgono anche un teatro e uno spazio destinato ad attività espositive.

Per l’occasione verranno illustrate le Essenze Vegetazionali e le Erbe Aromatiche per cromie e profumi del meraviglioso giardino nella cittadina della Costa d’ Amalfi.

Per info AAST tel 089857096

http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Eventi/visualizza_asset.html_499849603.html

Data Inizio: 01 giugno 2019

Data Fine: 02 giugno 2019

Costo del biglietto:

Prenotazione: Nessuna

Luogo: Ravello, Giardini ‘Monsignore Giuseppe Imperato’

Indirizzo: Viale Richard Wagner, 4

Città: Ravello

Provincia: SA

Regione: Campania

Orario: dalle 10.00 alle 18.00