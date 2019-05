Ravello. Oggi il ritorno di Peppe Servillo: un concerto dedicato a Noemi, un inno alla gioia per il suo risveglio

Ravello, Costiera Amalfitana. Oggi nella Città della Musica, il grande ritorno di Peppe Servillo e dei Solis String Quartet che saranno protagonisti alle 21 all’auditorium Oscar Niemeyer, in un concerto di beneficenza per il Santobono Pausilipon di Napoli organizzato a conclusione del congresso di Pediatria in svolgimento da ieri nella cittadina.

Un concerto dedicato anche alla piccola Noemi, di soli quattro anni, che nei giorni scorsi si è finalmente svegliata dal coma farmacologico dopo il suo tragico incidente che ha scosso tutta la Campania e l’Italia: la piccolina, lo scorso venerdì è stata una delle vittime di una sparatoria nel centro di Napoli. Costretta a rimanere per il momento attaccata ad una macchina ce l’aiuta a respirare, visto che i proiettili le hanno perforato i polmoni. I medici del Santobono hanno fatto veramente un grande lavoro e , dopo l’arresto del suo killer, la piccolina finalmente si è svegliata, come abbiamo riportato ieri sulla nostra testata.

Il sindaco Salvatore Di Martino e l’amministrazione comunale di Ravello, hanno preso molto a cuore la sua vicenda, spronati così ancora di più a realizzare questo stupendo concerto.

Per partecipare al concerto, bisogna prenotare obbligatoriamente presso l’Azienda di Soggiorno e Turismo di Ravello. (089857096 – info@ravellotime.it ).

Il contributo economico andrà alla raccolta fondi a sostegno dell’Ospedale Pediatrico Santobono-Pausilipon di Napoli.