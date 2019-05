Ravello: “Non botta e risposta…ma risposte e documenti!” Di Martino risponde a Mansi con i fatti

Ravello, Costiera Amalfitana. Il sindaco Salvatore Di Martino decide di rispondere nuovamente a Luigi Mansi, Presidente della Comunità Montana dei Monti Lattari e sindaco di Scala. Nei giorni scorsi il primo cittadino della Città della Musica reclamava la mancanza da parte del Presidente rispetto agli impegni per la pulizia e alla manutenzione nelle aree boschive della ex SS 373 e del Valico di Chiunzi. Tali lavori, richiamano un accordo di collaborazione finalizzato alla prevenzione di incendi e di fenomeni di dissesto idrogeologico lungo la rete viabile provinciale. (troverai l’articolo di seguito).

Ecco come prosegue Di Martino.

Al fine di tutelare la mia credibilità e quella della Amministrazione Comunale che presiedo, avverto la necessità di rispondere alle esternazioni del presidente della Comunità Montana, in ordine alla questione della pulizia – manutenzione delle strade provinciali, oggetto di attenzione mediatica in questi giorni.

Premetto che mi sono limitato a richiedere (per ben due volte!) l’intervento della Comunità Montana dei Monti Lattari in virtù dell’accordo sottoscritto da quest’ultima e l’Amministrazione Provinciale di Salerno, avente ad oggetto gli interventi manutentivi summenzionati anche sulla strada Castiglione – Ravello (ex S.S. 373) e sulla Ravello – Chiunzi (Sp1).

Tanto ho fatto per rivendicare legittimi interessi della collettività e con grande “garbo istituzionale”!

1) Non risponde al vero la circostanza, sbandierata sulla stampa da parte del presidente Mansi che, evidentemente a corto di argomentazioni, bene ha pensato di divulgare la falsa notizia che le note (garbate) a mia firma non fossero pervenute all’ente da lui rappresentato.

È valga il vero!

La nota del 19 aprile u.s. così come la successiva del 30 aprile, inviate a mezzo pec, sono state regolarmente consegnate al destinatario (Comunità Montana)!

Pertanto, non solo il sistema di ricezione da parte dell’ente non dava contezza del mancato recapito, come ha avuto modo di precisare il sindaco di Scala, ma il Comune di Ravello ha avuto regolare ricevuta di avvenuta consegna!

2) Non risponde al vero la circostanza che l’accordo di collaborazione con l’Amministrazione Provinciale “non sarebbe stato sottoscritto per l’anno 2019”.

Risulta vero invece che la validità dell’accordo riguarda temporalmente il triennio 2017 – 2020, e quindi anche il 2019! – Cfs. Art.9.

3) È del tutto fuorviante la circostanza richiamata dal presidente della Comunità Montana che il Comune di Ravello “non rientra nei comuni inclusi nel perimetro della Comunità Montana”. Evidentemente si ignora il contenuto dell’accordo – sottoscritto in data 18 giugno 2017 – con il quale la Comunità Montana, presieduta dal sindaco Mansi, assume l’obbligo ad eseguire la manutenzione delle strade provinciali (a nulla rileva il fatto che queste ultime non si trovino nei comuni facenti parte della Comunità Montana!).

Basta, infatti, leggere l’elenco strade, che costituisce un allegato all’accordo sottoscritto sempre il 18 giugno 2017, per avere contezza che la tratta Castiglione – Ravello (ex S.S. 373) e l’innesto Ravello – Chiunzi (SP1) sono comprese in detto elenco e, quindi, devono essere oggetto di manutenzione da parte della Comunità Montana (Cfs. art.3).

A dire del presidente della Comunità Montana le mie sarebbero “affrettate” conclusioni!

Quanto innanzi detto è provato dalla documentazione che il sindaco di Scala e coloro, giornalisti o movimenti politici, avrebbero dovuto conoscere, evitando di divulgare notizie false intrise di cattiveria e mala fede!

Anche questa volta i soliti detrattori – Insieme contro Ravello – non hanno esitato ad offendere il lavoro quotidiano svolto dalla mia Amministrazione, nell’esclusivo interesse della Comunità Ravellese e a tutela della sicurezza e del decoro della strada Castiglione–Ravello che conduce, tra l’altro, anche al “paese più antico della Costa d’Amalfi”!

Auspico che, dopo un’attenta e meditata riflessione (melius re perpensa) la Comunità Montana provveda, con l’urgenza che il caso richiede, ad eliminare i gravi inconvenienti evidenziati.

Si rappresenta, infine, che la documentazione richiamata, comprovante la veridicità di quanto innanzi detto, è a disposizione di coloro ne facciano richiesta, presso il Comune di Ravello.

Ravello, 31 maggio 2019

Il Sindaco

Avv. Salvatore Di Martino