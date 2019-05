Ravello: Niente internet in piazza. Problemi con i pagamenti bancomat per le attività commerciali

Niente internet in piazza Vescovado, Via dei Rufolo e Via Roma. A Ravello, in Costiera Amalfitana, la rete è completamente andata. Un disservizio registrato verso le 12 agli utenti Telecom.

Tanti i disaggi, soprattutto per le attività commerciali, che non hanno potuto accettare pagamenti bancomat, carta di credito, ect per mancanza di connessione agli apparecchi POS.

Inoltre, sportello ATM completamente fuori servizio nella piazza.

Ancora non è chiaro il motivo del down della rete internet, ma gli operai stanno intervenendo affinché il problema venga risolto al più presto.