Ravello, lavori in via Trinità: divieto di circolazione dal 23 maggio al 7 giugno

Nel centro di Ravello a partire da giovedì 23 maggio, iniziano i lavori di manutenzione straordinaria di via Trinità, dall’incrocio di via Rufolo fino al civico 30. Il comando della Polizia Locale con ordinanza n. 29 del 2019, ha disposto per questo motivo il divieto di circolazione per tutti i veicoli in via Trinità dalle ore 9 del 23 maggio alle ore 24 del 7 giugno, presumendo il Settore lavori pubblici che tale intervento avrà durata di 15 giorni.

L’ordinanza della Polizia Municipale prevede finestre in deroga per carrelli elettrici o macchine semoventi fino al metro di larghezza: questa tipologia di mezzi potranno transitare tra mezzanotte e le 1o e tra le ore 18 e le ore 24. Il transito sarà inoltre consentito ai veicoli dirette alle aree di sosta ubicate nel tratto interessato, nei limiti consentiti di avanzamento del cantiere, cercando di evitare disagi all’utenza.

I suddetti lavori rientrano tra le opere di messa in sicurezza, messe in cantiere dall’amministrazione del sindaco Salvatore Di Martino, infatti lo scorso 14 marzo 2019, con delibera n. 25 la giunta comunale approvò il progetto definitivo per la manutenzione di via Trinità, insieme con via San Trifone e il tratto finale di via Monte: obiettivo di questi lavori è mettere in sicurezza le suddette strade comunali, migliorando la viabilità e la sicurezza per i pedoni. Questo interventi dall’importo complessivo di 49.998,92 €, non è stato inserito nel piano triennale delle opere pubbliche dato l’importo inferiore a 100mila euro.

Integriamo il comunicato giunto dal Comune di Ravello: