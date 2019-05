Ieri pomeriggio nella meravigliosa ed accogliente cornice di Villa Rufolo più precisamente nella sala auditorium è stato presentato agli operatori turistici della città della musica il nuovo sistema di gestione turistica Paytourist . Forte l affluenza dei gestori di attività ricettive che hanno riempito la sala.

Il responsabile della società milanese proprietaria del software ha spiegato nel dettaglio il programma.

I tempi per il passaggio a questo nuovo software sono come evidenziato da diversi imprenditori molto stretti e richiedono uno sforzo considerevole per chi gestisce le attività turistiche che negli anni sono fiorite a Ravello e in tutta la Costiera.

L aumento dei posti letto e la varietà di tipologie di strutture è indubbiamente richiesto dalla domanda turistica e considerando che il turismo al sud d’Italia e nelle nostre zona soprattutto è la vera industria.Purtroppo però ai Comuni come evidenziato dal sindaco di Ravello Salvatore Di Martino ha creato non poche difficoltà per quel che riguardo raccolta dei rifiuti ed il riciclo aumentando con lo sviluppo turistico.

Il senso civico spesso non è ottemperato dai viaggiatori che non separano le diverse tipologie di spazzatura e seguono il corretto conferimento della stessa.

Inoltre ci sono strutture che ospitano senza autorizzazione o evadendo la tassa di soggiorno.

Il comune ha comunque necessità di conoscere i dati turistici per ragione di sicurezza e fornire i servizi essenziali agli ospiti che riempiono e godono della bellezza e fruiscono di un territorio unico al mondo .