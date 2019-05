Ravello. La good news, trova un portafoglio con mille euro di una americana. Bravi i vigili ed Eleonora Amatruda

Ravello, Costiera amalfitana . I cittadini di Ravello si distinguono ancora per uno spiccato senso civico e l’episodio di qualche giorno fa lo conferma.

È stata la volta di una giovane Ravellese, Eleonora Amatruda, in servizio presso un alimentari del centro storico, che ha ritrovato, nello stesso esercizio dove lavorava, un portafoglio con all’interno una cospicua somma di denaro in euro ed in dollari ( circa mille euro ), oltre che dei passaporti.

Prontamente consegna il tutto al comando di Polizia Municipale che, attraverso delle indagini, riesce a rintracciare la proprietaria, una signora americana, alla quale nella giornata di ieri è stato consegnato il tutto, visibilmente contenta per un gesto che le lascerà di sicuro un bel ricordo della nostra Cittá.

Complimenti da Positanonews