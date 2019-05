Ravello, indetto il secondo bando per 20 posti auto nell’Auditorium Niemeyer

Il Comune di Ravello ha indetto il secondo bando per l’assegnazione di 20 posti auto ad uso di soggetti privati, nel II livello del parcheggio multipiano dell’Auditorium Oscar Niemeyer. Sono ammessi alla struttura esclusivamente gli autoveicoli con dimensioni massime di m. 2.30 di larghezza, m. 4.70 di lunghezza e m. 2.20 di altezza. I posti auto sono assegnati mediante abbonamento annuale in via prioritaria, in prima fase, alle persone fisiche proprietarie di auto, una per nucleo familiare, che risiedono in una delle seguenti vie o piazze:

Via Boccaccio (fino all’imbocco della galleria), Piazza Duomo, Via dei Rufolo, Via Trinità, Via Santa Chiara, Via San Francesco, Via Roma, Via della Repubblica (fino all’incrocio con Via Crocelle), Via Crocelle, Via Traglio, Via Casa Marciano, Via San Giovanni alla Costa, via dell’Annunziata (fino all’altezza della Chiesa dell’Annunziata), via Nevile Reid, via Orso Papice (fino all’incrocio con via Sant’ Andrea del Pendolo).

Nel caso di posti disponibili, il comune di riserva di assegnare in due successive le aree a proprietari di auto, una per nucleo familiare, residenti o proprietari di immobili sulle restanti vie e Piazze del territorio comunale, ed infine ai proprietari di un ulteriore auto. Qualora le richieste dovessero essere superiori alle disponibilità si procederà all’assegnazione tenendo conto dell’ordine cronologico di presentazione dell’istanza che stabilirà sia

l’assegnazione che l’eventuale lista di attesa che dovrà essere utilizzata anche nel caso in cui, nel corso del periodo contrattuale, si rendessero disponibili dei posti auto.

Gli interessati ad ottenere l’assegnazione di un posto auto, dovranno presentare domanda al protocollo del

Comune, compilando l’apposito modello in cui devono indicare, oltre le complete generalità, la residenza, l’esatta descrizione della vettura (marca, modello, cilindrata, alimentazione e numero di targa). Nella domanda l’utente dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità che il veicolo è in condizioni di sicurezza per quanto attiene alla circolazione e al funzionamento e che lo stesso risponde ai requisiti previsti dal presente disciplinare. Le richieste devono essere inviate all’Amministrazione Comunale di Ravello entro e non oltre il 23 maggio.

Gli assegnatari dei posti auto dovranno sottoscrivere apposito contratto di abbonamento con canone di € 900,00, che potrà essere pagato in un’unica soluzione, oppure in 3 rate quadrimestrali di € 300,00, con pagamento anticipato e sarà aggiornato annualmente. L’accesso al parcheggio sarà consentito 365 giorni su 365, 24 ore su 24 negli appositi spazi assegnati. l’attivazione delle barriere e dei dispositivi di apertura e chiusura avverrà tramite apposito lettore di targhe. Gli abbonati saranno tenuti a rispettare le strutture, gli impianti esistenti, la delimitazione apposta sul pavimento e la segnaletica esistente. Per approfondire i termini del bando, vi invitiamo a leggerlo a seguente link.