Ravello “Inchiesta isola felice” per lo spaccio di droga . Ragazza 27enne assolta per non aver commesso il fatto. A difenderla l’avvocato Giocondo Santoro , originario di Positano, che ha dimostrato l’estraneità della ragazza dall’inchiesta che portò i Carabinieri di Amalfi all’arresto di 19 giovani della Costiera amalfitana con l’accusa di ssociazione ai fini di spaccio di stupefacenti, nonchè detenzione ai fini dello spaccio.

Un’inchiesta che è stata portata avanti con un lavoro di pedinamento ed intercettazioni e poi valutato dalla Procura della Repubblica di Salerno.

Questa come quella di altri due ragazzi di qualche giorno fa è una buona notizia sopratutto per le famiglie che si vedono sollevate da un dramma.

Posizioni marginali che non inficiano la struttura dell’inchiesta che vede sotto i riflettori il fenomeno sempre più dilagante della droga con canali di approvvigionamento dai Monti Lattari e Agerola, area stabiese, e dal Valico di Chiunzi, area dell’agro nocerino – sarnese-