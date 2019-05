Ravello guasto al semaforo sulla Ss 373. Pronto intervento del Comune, transito regolare. A Conca rimane il semaforo vergogna

Ravello, Costiera amalfitana . Un guasto all’impianto semaforico sulla Strada Statale 373 della provincia di Salerno , che collega la Città della Musica con la S.S. 163 Amalfitana da Amalfi o da Minori, è avvenuto in tarda mattinata. Subito sul posto il personale del Comune di Ravello e l’amministrazione Di Martino è già all’opera per far riparare ai tecnici il guasto. Intanto il transito è regolare garantito con efficienza dal personale dell’amministrazione e dalla polizia municipale.

Continua la vergona a Conca dei Marini

A proposito di semafori, mentre il comune di Ravello interviene subito a Conca dei Marini , dall’ANAS oramai da tre anni, persiste un semaforo ballerino fra Positano e Praiano con il resto della Costiera amalfitana, non basta il traffico causato dagli autobus a creare disagi insomma.