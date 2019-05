Ravello Festival di Felicori “Sovranista” non solo tardivo, piccolo e senza richiami internazionali. Diciamo subito che le piccole “annotazioni” di Positanonews sono nulla al confronto della disanima fatta dal Corriere del Mezzogiorno, le pagine della Campania del Corriere della Sera.

Noi di Positanonews, primo giornale della Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina, abbiamo puntato il dito sulla programmazione tardiva e, per quanto riguarda la destagionalizzazione sulla Costa d’ Amalfi, sottolineato che , a differenza di quello che dice Felicori, non è nel puntare fino alla fine di ottobre, quando le strutture da Positano ad Amalfi sono ancora piene, ma oltre, da novembre a marzo, per intenderci. Non sono cose da poco conto, significa proprio che non si sa di che si sta parlando, come se arrivasse un marziano qui da noi.

Sulla specifica programmazione culturale del Festival raramente ci siamo addentrati, ma il “Corriere” con valenti professionisti, ha fatto una disamina del Festival impietosa, ma è giusto, anzi diremo doveroso, che chi fa giornalismo, e non si limiti a fare un foglietto propagandistico, parli di come vengono spesi i soldi pubblici dei cittadini.

Fra ieri e oggi hanno evidenziato alcune pecche, fra le quali la mancanza di un vero e proprio richiamo internazionale, dimenticando che Ravello e la Costiera amalfitana, non ce ne vogliano gli abitanti di quel paese, non è Pollenatrocchia.

E questo non per colpa di chi si occupa del settore artistico, ne di chi si è fatto i capelli bianchi col Festival , lavorando con amore e professionalità da anni, ma secondo noi, proprio dell’impostazione data da Felicori che, proprio perchè è un Commissario, fra l’altro , agisce in maniera indisturbata, dimentico, forse, del suo ruolo a tempo funzionale a una riforma , che dovrebbe essere migliorativa, dell’ente e della messa in rete dei gioielli della Città della Musica, Auditorium Oscar Niemeyer, Palazzo Episcopio e Villa Rufolo, che se messi in rete con una strategia efficace porterebbe davvero alla destagionalizzazione e non come la intende Felicori..

Ma per far questo si dovrebbe promuovere già da ora il turismo invernale, se l’obiettivo è arrivare al primo novembre, allora la Costiera potrà celebrare anche quest’anno il 2 la “morte” del turismo destagionalizzato.