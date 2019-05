Ravello Festival 2019 dal 3 giugno via alla prevendita dei biglietti

Lunedì 3 giugno (dalle ore 12) via alla prevendita per gli appuntamenti del Ravello Festival 2019. A circa un mese dal concerto inaugurale della 67esima edizione, che il 30 giugno vedrà sul palco del Belvedere di Villa Rufolo l’Orchestra del Teatro di San Carlo di Napoli diretta da Juraj Valčuha, in un programma nel segno di Wagner e Martucci, sarà possibile acquistare i biglietti sul sito ufficiale www.ravellofestival.com e sul circuito www.vivaticket.it.

Il Ravello Festival, quest’anno articolato in cinque sezioni, nel periodo estivo con “Orchestra Italia”, omaggerà compositori e orchestre del Bel Paese. Per la prima volta il programma, curato in collaborazione con il Teatro di San Carlo di Napoli, partner istituzionale della Fondazione Ravello, offre la possibilità di apprezzare in un’unica stagione il suono e la personalità di prestigiose compagini orchestrali italiane.

“Un Festival – come ha spiegato il Maestro Paolo Pinamonti, direttore artistico del San Carlo – non tanto o solo semplice palcoscenico di grandi concerti, quanto un Festival che sappia riannodare i fili con l’origine tutta novecentesca di queste manifestazioni musicali, ora ampiamente diffuse e un po’ omologate in tutta Europa, ossia quella di un ciclo di concerti che, nella sua articolazione, sappia offrire una serie di spunti di riflessione anche conoscitiva, in questo caso, tra la grande tradizione strumentale italiana, attualmente poco frequentata, e il grande sinfonismo europeo”.

Il programma completo è consultabile su www.ravellofestival.com.

Per info: tel. 089 858422; boxoffice@ravellofestival.com