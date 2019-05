Ravello emozioni al concerto di Servillo per il Santobono col pensiero a Noemi . Mentre la Campania e l’ Italia festeggiava il risveglio di Noemi , grazie alla granda professionalità dei medici del Santobono, in Costiera amalfitana nella Città della Musica c’è stato il graditissimo ritorno a Ravello di Peppe Servillo e dei Solis String Quartet che sono stati protagonisti ieri sera presso l’auditorium Oscar Niemeyer, di un memorabile concerto di beneficenza proprio per il Santobono Pausilipon di Napoli organizzato a conclusione del congresso di Pediatria in svolgimento nella cittadina della Costa d’ Amalfi

Peppe Servillo ed i Solis String Quartet, la cui sensibilità ha consentito la realizzazione dell’evento promosso dalla Fondazione Santobono-Pausilipon e dal Lions Club Napoli Host in collaborazione e con il sostegno del Comune di Ravello e di Villa Rufolo, hanno intrattenuto i congressisti e gli ospiti di Ravello con una rivisitazione dei classici napoletani: da Gil a Viviani, da E.A. Mario a Cioffi/Pisano, da Scalinatella a Mmiez’o grano a M’aggia curà.

Il ricavato della serata sarà devoluto alla Fondazione Santobono-Pausilipon per l’acquisto di strumentazioni medicali ed iniziative a favore dei bambini ricoverati.

Grandi emozioni per il pubblico e della Direttrice Generale dell’Azienda Ospedaliera Santobono-Pausilipon di Napoli, dott.ssa Annamaria Minicucci con il Sindaco di Ravello, avv. Salvatore di Martino, che ha avuto molto a cuore questo evento.