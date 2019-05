Ravello, due ore per aspettare la SITA per Amalfi. File come da Positano per Sorrento, che ci vengono segnalate di frequente. Una nostra lettrice della Costiera amalfitana ci ha segnalato situazioni di disagio anche a Ravello. Dopo pranzo, classico giro in Piazza Vescovado e Villa Rufolo poi ad aspetare la SITA “Dalle 14 alle 15:30 circa Siamo partiti da Ravello intorno alle 15:45 , sull’autobus si stava in condizioni assurde e in piedi” . Stesso discorso verso la Penisola Sorrentina, mentre viceversa è attenuto dalla presenza delle vie del mare.