Ravello, controlli della Polizia Municipale: “tutto in regola per la sicurezza dei nostri bambini”

La Costiera Amalfitana attende decisioni per risolvere la questione viabilità sulla Statale 163. Mentre a certi livelli, si riscontrano difficoltà nel monitorare il fenomeno, data la complessità del problema, ci sono realtà che nella quotidianità mettono in campo proprie misure. Il comando della Polizia Municipale di Ravello effettua regolarmente controlli sul proprio territorio. Gli agenti diretti dal Comandante Giuseppe De Stefano questa mattina hanno svolto dei controlli a sorpresa, espletando accertamenti su 3 pullman diretti nella Città della Musica: “Documenti, conducenti, veicoli, attrezzature e alcool test, tutto in regola per la sicurezza dei nostri bambini”, ci dicono dal comando di vigili urbani di Ravello.