Possiamo dare un prezzo a una vita? Anche se una sola vita viene salvata, lo sforzo non sarà stato inutile!

Il Comune di Ravello, considerato che un progetto di defibrillazione pubblica prevede la collocazione di postazioni di defibrillazione ad accesso pubblico sul territorio e ritenuto di voler contribuire a diffondere la cultura della defibrillazione precoce e ad informare adeguatamente i cittadini sull’importanza della conoscenza delle manovre di rianimazione Cardiopolmonare, ha deciso di voler garantire il corretto funzionamento dei defibrillatori (DAE) semiautomatici, allocati in Piazza Duomo e sull’auto della Polizia locale, demandando l’onere della dotazione, manutenzione e della formazione ad un azienda o associazione specializzata attraverso un accordo pluriennale (tre) che definisca responsabilità in ordine all’uso e gestione dei defibrillatori. (Deliberazione G.C. del Comune di Ravello n. 108 del 28.08.2018 e Determina Servizio Affari Generali n. 343 del 06.12.2018).

Al termine della Processione di San Pantaleone, nella Festa della Traslazione della Reliquia, ci sarà la Benedizione dei defibrillatori pubblici e la dichiarazione di Ravello “Città cardioprotetta”.