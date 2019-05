Ravello, circolazione stradale: limitazioni per bus. Ecco l’ordinanza sperimentale

Nel Comune di Ravello ieri è stata emessa un’ordinanza sperimentale, per quanto riguarda la circolazione stradale di veicoli e bus (n. 30/2019), che entrerà in vigore il prossimo 1 giugno 2019. Queste disposizioni varate dal comando di Polizia Locale, sono giunte in seguito a valutazioni dell’amministrazione comunale, nell’ottica di migliorare la viabilità nella Città della Musica, con l’esigenza di tutelare la pubblica incolumità, salvaguardare i monumenti, preservare il territorio dall’inquinamento e prevenire la violazione di norme sulla circolazione stradale.

L’ordinanza sperimentale: come funziona?

Le modifiche alla regolazione del traffico e la sosta vigenti, prevede l’adozione di limitazioni, con l’introduzione di permessi e tariffe per la circolazione dei bus sul territorio. Restrizioni sono infatti introdotte in via Boccaccio, con modifiche delle disposizioni vigenti per quanto concerne il transiti in Viale Parco della Rimembranza e Via della Marra. Il transito e stazionamento di autobus di autobus turistici di linea, camper e roulotte, sarà regolato attraverso il rilascio di apposite autorizzazioni temporanee prenotabili online al sito www.ravellozetapass.it.

Limitazioni in via Giovanni Boccaccio

TRATTO SOTTOSTANTE IL TUNNEL CHE CONDUCE A PIAZZA DUOMO: divieto di circolazione permanente per tutti i veicoli, eccetto gli autorizzati al transito in ZTL. Divieto di sosta permanente su ambo i lati. Lato destro, in area opportunamente segnalata e delimitata, n. 6 (sei) stalli riservati ai taxi titolari di autorizzazioni rilasciate dal Comune di Ravello.

LATO VALLE, ALL’ESTERNO DEL TUNNEL: divieto di sosta e fermata, ad eccezione di uno stallo riservato alla fermata (per la salita e la discesa passeggeri) per bus di linea SITA e per bus di trasporto interno.

LATO MONTE DI LARGO BOCCACCIO, area riservata al cantiere dei lavori di ristrutturazione di Villa Episcopio.

Nello spazio antistante l’ingresso dell’Albergo Garden è inoltre individuata un’area di manovra, opportunamente delimitata, con idonea segnaletica orizzontale e verticale per il divieto di sosta e fermata.

TRATTO COMPRESO TRA L’INTERSEZIONE CON VIA DELLA REPUBBLICA ED IL NUOVO TUNNEL LATO VALLE: Divieto di sosta permanente, intero tratto.

LATO MONTE: Dall’incrocio con via della Repubblica fino all’intersezione con la SP1, nelle zone delimitate da apposita segnaletica orizzontale e verticale, aree di sosta.

Limitazioni in Viale della Rimembranza – Via della Marra

LARGO PROSPICIENTE CHIESA DI SANTA MARIA A GRADILLO: Divieto di sosta con rimozione carro gru in quanto l’area è riservata esclusivamente alla manovra delle autovetture non autorizzate all’attraversamento delle ZTL ed alla salita ed alla discesa dei passeggeri da parte di taxi ed autovetture a Noleggio con conducente. L’area è interdetta alla sosta ed alla manovra dei bus di linea (compresi i bus SITA di servizio pubblico) e dei bus turistici anche se preventivamente autorizzati all’accesso nella Z.T.L.

VIALE PARCO DELLA RIMEMBRANZA – VIA DELLA MARRA: In area individuata da apposita segnaletica orizzontale e verticale è riservata la sosta per n. 1 (uno) autovettura taxi del Comune di Ravello. Permane il divieto di circolazione dalle 08.00 alle 20.00, in entrambi i sensi di marcia, per i veicoli aventi altezza superiore ai 3 metri e lunghezza superiore ai 6 metri. È interdetta la circolazione dei bus turistici su via della Marra ad eccezione di quelli preventivamente autorizzati. Le operazioni di salita e discesa dei bus turistici è consentita su via della Marra all’altezza dell’ingresso Ovest della Galleria.

Regolamentazione bus turistici, con autorizzazioni per transito e stazionamento

Il transito è vietato agli autobus in tutto il centro storico nei tratti con inizio dalle uscite del nuovo tunnel sotto Piazza Fontana, in ambedue le direzioni verso piazza Duomo, ad eccezione degli autobus di linea e quelli turistici preventivamente autorizzati. Per il transito in tali aree sarà rilasciata apposita autorizzazione, con le modalità di seguito previste, agli autobus che trasportano:

1. clienti diretti agli alberghi di Ravello per le sole operazioni di arrivo e partenza;

2. turisti portatori di handicap.

È interdetto il transito e la sosta a roulotte e camper in tutto il centro storico nei tratti con inizio dalle uscite del nuovo tunnel sotto Piazza Fontana, in ambedue le direzioni verso Piazza Duomo. Per particolari e straordinarie esigenze di pubblica utilità o interesse, si potranno concedere deroghe limitate nel temono e nello spazio.

Le autorizzazioni per il transito dei bus turistici sul territorio dovranno essere richieste il giorno antecedente la data del transito, esclusivamente attraverso l’applicazione web sul sito www.ravellozetapass.it, con il pagamento dei corrispettivi per lo stazionamento temporaneo e l’utilizzo dei servizi di prenotazione online e ausilio alla manovra. Gli importi delle tariffe che autorizzano la salita e discesa dei passeggeri, sono così suddivisi per categorie di bus:

L’autorizzazione alla circolazione ed alla fermata dovrà essere esposta nel veicolo in modo ben visibile per tutta la durata del transito e/o della fermata, anche se questa avviene nei parcheggi privati esistenti in detta area.