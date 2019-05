Ravello, Bergamo: Benvenuta Beatrice

Lo scorso 5 maggio la cicogna è atterrata a casa De Rosa per portare a papà Davide e mamma Valentina una seconda principessina (dopo il principino Nicolò) : Beatrice.

Beatrice vive a Bergamo, dove i suoi nonni, Mario e Veronica, si sono trasferiti circa 35/40 anni fa. Loro, infatti, hanno origini ravellesi.

La piccola, ha portato tanta gioia nei cuori dei nonni, degli zii, del fratellino, di mamma Valentina e papà Davide, impegnato in campagna elettorale per le elezioni del prossimo 26 maggio: Davide infatti è un noto ingegnere di Bergamo, attualmente al consiglio comunale che si ricandiderà per la terza volta.

