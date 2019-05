Ravello. Il Belmondo Caruso tra i dieci migliori hotel del mondo

Ravello. Il Belmondo Caruso Hotel è forse il più famoso ed il più prestigioso della cittadina della costiera amalfitana e figura tra i dieci hotel più belli del mondo. Tra le tante caratteristiche che lo rendono unico vi è sicuramente il panorama mozzafiato che regala ai suoi ospiti, che diventa ancora più magico quando lo si ammira dalla splendida piscina a sfioro che ti permette di essere completamente immerso nel paesaggio costiero e che al tramonto riflette i colori del sole che va a riposare assumendo una suggestiva colorazione rosata. Ma la struttura non è da meno. L’Hotel si trova in uno dei palazzi più importanti di Ravello risalente all’XI secolo e caratterizzato da stupendi saloni affrescati con delle bellissime volte in pietra. Nel XVI secolo, in seguito ad un restauro, fu aggiunto un colonnato che conduce alla torre di vedetta e nel XVII secolo venne costruita una cappella dipinta e delle grandi colonne all’ingresso. Sempre nello stesso secolo alcuni artisti locali realizzarono gli affreschi nei locali interni che ancora oggi è possibile ammirare. Il Palazzo diventa Hotel nel 1983 grazie all’albergatore Pantaleone Caruso che inizialmente destinò cinque camere all’accoglienza degli ospiti e, successivamente, trasformò l’intero edificio in una struttura ricettiva. Negli anni l’Hotel ha ospitato tantissimi vip, dalla scrittrice Virginia Woolf a Jackie Kennedy, alle star del cinema quali Humphrey Bogart, Greta Garbo, Gina Lollobrigida. Ed ancora oggi l’Hotel Caruso è meta ambita di tanti vip che decidono di soggiornare nella città della musica. Insomma, un fiore all’occhiello della ricettività per Ravello, motivo di vanto ed orgoglio per tutta la costiera amalfitana.