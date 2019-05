Ravello. I bambini dove devono giocare? La provocazione riguarda tutta la Costa d’ Amalfi

Ravello, Costiera amalfitana. I bambini dove devono giocare? La provocazione riguarda tutta la Costa d’ Amalfi. Lo striscione al di fuori del campetto di tennis ha fatto discutere sui social network, intanto non tutti pensano che siano stati dei bambini, che non hanno potuto fruire del campo di tennis per giocare a calcetto perchè c’è un cantiere per sistemare il campo da tennis, dove si svolgerà solo quello. Spazi per giocare a calcio non ci sono, forse il campetto pubblico del Lacco, messo in sicurezza, ma la carenza di spazi è un pò ovunque da Positano a Cetara.

Gianfranco Cioffi ha fatto il post con la foto, ma a rispondergli in tanti,

É bastato un CARTELLO per svegliare le coscienze di chi ha ancora un posto a sedere davanti al bar amico? Non potrebbe essere stata una provocazione ed i bambini/ragazzi non centrano un bel nulla? Il campo dell’Ina Casa, che chiamai in un mio libro il campo di patate, fu

sistemato alla meglio con una carriola e delle pale a prestito dalla mia generazione e quella precedente mentre i politicanti del paese cazzeggiavano in piazza.

Il tennis poi, volete che vi faccio un elenco dei figli di papa’, a parte i turisti, che potevano “permetterselo” mentre non si é mai pensato ad un bacino di eventuali campioni di estrazione dei meno benestanti? Basta il titolo del campetto a raccontarvi la Storia dei precedenti del Tennis Club Ravello! Dovremmo mettere altri cartelli per scuotere le coscienze assopite da sempre?

Come: “Noi vecchi dove possiamo passare insieme almeno i mesi invernali?” oppure “Noi attempati in pensione e non, dove potremmo giocare una partita a carte?” Qui a Bari chiudono con una sola parola: SCIATAVINNE.

Intanto il Comune di Ravello, considerando la limitatezza di spazi e l’enorme interese per il turismo e l’economia di essi, è uno di quelli che fa di più per i ragazzi in Costiera amalfitana