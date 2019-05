Ravello, assolti due giovani sul caso “Isola Felice”

Ravello, Costiera Amalfitana. Nell’ambito del caso “Isola Felice”, nome di un’operazione del 1° aprile 2017, dove i Carabinieri di Amalfi hanno arrestato 19 giovani della Costa D’Amalfi, nei giorni scorsi sono arrivate altre due assoluzioni . La Corte d’Appello di Salerno ha riqualificato i capi di imputazione ed assolto due imputati ravellesi. L’arresto presumeva che i componenti facessero parte di un’organizzazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti operante tra la Divina e i comuni del versante napoletano dei Lattari.

I due erano stati condannati, in prima istanza, a pene 10 e 6 mesi di reclusione.

La Procura Generale aveva sollecitato un inasprimento delle pene ai ragazzi, main accoglimento delle ragioni esposte nei motivi d’appello dagli avvocati Marcello e Alessandro Giani e Stefania Forlani, i difensori dei due giovani, delle discussioni ed eccezioni discusse all’udienza dello scorso 16 maggio, la corte ha riqualificato i capi di imputazione ed assolto gli imputati perché non vi è prova che i medesimi abbiano commesso il fatto così come qualificato, fissando in 90 giorni il termine per il deposito della motivazione.