Ravello, al via il premio “Patrimoni Viventi” per la valorizzazione del patrimonio culturale

Il Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali di Ravello promuove “Patrimoni Viventi”, concorso giunto alla sua seconda edizione che offre una ricognizione annuale sulle iniziative nazionali di valorizzazione del patrimonio culturale realizzate da enti pubblici e privati nell’arco del 2018, selezionando le migliori al fine di diffondere la conoscenza e indurre processi emulativi.

Il premio è suddiviso in due categorie, “Pubblico” e “Privato”: nella prima partecipano le amministrazioni pubbliche che hanno promosso iniziative entro i propri enti, mentre nella seconda le candidature possono provenire da associazioni del terzo settore, organizzazioni non governative, ecc. Il progetto vincitore nel settore “Pubblico” sarà premiato con un oggetto in artigianato artistico, mentre nella sezione “Privato” c’è in palio un premio in denaro, consistendo in un assegno da 3mila euro.

Le iniziative più significative individuate attraverso questo concorso, saranno inserite in un numero speciale della rivista del Centro Universitario “Territori della Cultura”, che verrà distribuito nel corso dell’evento di premiazione. La Giuria potrà anche decidere di attribuire premi a persone che per l’attività svolta vengano riconosciute come meritevoli dell’appellativo di “Patrimonio vivente”.

La partecipazione alla selezione è gratuita. L’iscrizione si effettua attraverso l’inoltro, a mezzo posta certificata, di un formulario in formato digitale, debitamente compilato, recante i dati e le informazioni relativi al progetto candidato entro il 16 settembre 2019. I risultati della selezione saranno pubblicati sul sito del Centro nella sezione dedicata al Premio e resi pubblici in occasione dell’evento annuale Ravello Lab (24-26 ottobre 2019).