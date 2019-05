Ravello, 79enne di Conca dei Marini si reca a Castiglione: infarto in atto

Ancora una volta risulta determinante il presidio di Castiglione di Ravello. Questa mattina, infatti, un 79enne originario di Conca dei Marini si è recato al pronto soccorso dell’ospedale Costa d’Amalfi perché accusava dei dolori allo stomaco molto persistenti. Il cardiologo di turno l’ha subito sottoposto ad ecografia cardiaca e ha scoperto l’infarto in atto. A quel punto è stata effettuata la terapia farmacologica di rito e successivamente l’uomo è stato portato a Maiori: qui è partita l’eliambulanza che l’ha trasferito all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno. Per lui si prevede intervento chirurgico ma non è in pericolo di vita.

Il presidio di Castiglione di Ravello, quindi, si rivela nuovamente determinante in senso positivo.