Ravello. Il 21enne arrestato la scorsa notte per guida sotto l’effetto di stupefacenti dovrà sottoporsi all’obbligo di firma quotidiano

Ravello. La scorsa notte un 21enne di Ravello è stato fermato a Tramonti mentre si trovava alla guida di un’autovettura con a bordo altri tre ragazzi. I Carabinieri hanno sottoposto a controllo i quattro soggetti, tutti collaborativi eccetto il 21enne che ha cercato di opporre ferma resistenza. Le forze dell’ordine lo hanno quindi condotto presso la caserma di Amalfi dove il giovane ha cominciato ad offendere e strattonare gli agenti, al punto da spingerne uno contro una porta facendolo cadere a terra e provocandogli una emorragia al torace. Per il Carabiniere è stato necessario il trasporto d’urgenza presso il Pronto Soccorso per le cure del caso. Il 21enne è stato, quindi, tratto in arresto e sottoposto ad alcooltest e drogatest che evidenziano che il giovane si trovava sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Nel processo per direttissima tenutosi la mattina del 27 maggio dinanzi alla Dott.ssa Raffaella Caccavale, Giudice Monocratico del Tribunale di Salerno, l’avvocato difensore Alessandro Giani ha chiesto termini a difesa con rinvio ad ottobre e lo stato di arresto limitato all’obbligo di firma, richieste accolte dal Giudice. Ora il 21enne dovrà sottoporsi all’obbligo di firma giornaliero presso la locale Caserma è stato l’avocato difendore Alessandro Giani coadiuvato da Adriana Giani (che sostituiva l’avvocato Marcello Giani). Ed il Giudice ha accolto le richieste della difesa.