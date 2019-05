“I Ragazzi di Oggi “:quando la Musica incontra l’Amicizia.. ..con loro non si “invecchia” ..si diventa ..”Vintage”…

Metti una sera un gruppo di amici che decidono di fare musica.Metti una sera che la musica decida di entrare nella tua vita.Metti una sera che ti accorgi di essere “migliore” cantando la musica che ti ha visto crescere. Nasce così uno dei gruppi musicali cavesi più interessanti,dal punto di vista musicale,che sta riscuotendo molto successo,in questi ultimi tempi a Cava de’ Tirreni e non solo. Un gruppo di amici che ,per gioco, ma soprattutto per passione uniscono le loro voci,i loro strumenti e danno vita ai “Ragazzi di Oggi”.

Gabriella Iandolo

Lallino Trezza,

Alessandro Paolillo,

Vincenzo Carratù,

Mauro Santaniello,

,Antonio Russo

,sono i componenti della band. Ma anche tante sono le “contaminazioni” amichevol-musicali,da Rosario Virno e Cristian Brucale, a Franco D’Amico, ovvero amici che si divertono ancora, dopo tanti anni a stare insieme,suonando, ma soprattutto attraverso la musica, esprimono la gioia di essere e non di apparire. Alcuni sono musicisti professionisti,o cantanti come Gabriella Iandolo ,vincitrice di molti contest canori, ma la maggior parte di loro la musica la suonano per passione, per completare la loro vita ,già piena e per stare bene insieme ,tra di loro ed al pubblico che ,nei loro live li accompagna da sempre. Un gruppo che canta solo musica italiana,con la voce emozionante di Gabriella Iandolo e quella di Alessandro Paolillo che ricorda un po’ il Franco Califano dei tempi migliori. Un gruppo che piace,ai ragazzi ,e anche ai meno giovani, per la loro simpatia, mista ad un grande professionalità musicale,da cui scaturisce un mix di emozioni che i componenti trasmettono durante i loro concerti. Per capire cosa regna nel gruppo dei “Ragazzi di Oggi” … “L’amicizia: due corde intonate che vibrano insieme anche se sono lontane. E se una di loro è toccata, vibra anche l’altra della stessa musica.”…

Ecco questi sono “I Ragazzi di Oggi”,amici…veri…intensi…emozionati…ed anche un po’ ..”piacioni”!.. .

Antonio Di Giovanni