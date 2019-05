Questa sera il tradizionale pellegrinaggio a piedi da Sorrento verso Pompei

Quello del pellegrinaggio Sorrento-Pompei a piedi è oramai diventato un appuntamento imperdibile per tantissimi fedeli appartenenti all’arcidiocesi Sorrento-Castellammare di Stabia. La partenza è prevista alle 22.30 di questa sera dalla parrocchia sorrentina di Santa Lucia. Alle 23.00 si raggiungerà Sant’Agnello, alle 23.30 il pellegrinaggio passerà per Piano di Sorrento ed a mezzanotte arriverà a Meta. All’1.30 i fedeli giungeranno a Vico Equense, alle 3.00 Alle 4.00 circa il primo raduno a Castellammare di Stabia presso l’incrocio viale Europa – via Tavernola, dove si incontreranno i pellegrini provenienti dalla penisola sorrentina, dal centro antico e dalle colline dell’area stabiese e tutti quelli che provengono dalle parrocchie di Pimonte, Casola, Lettere e Gragnano. Da Castellammare il cammino di preghiera prosegue e, verso le 5.30, raggiungerà il secondo punto di incontro sul ponte della Cartiera per poi giungere al Santuario di Pompei dove i pellegrini saranno accolti dall’arcivescovo della diocesi di Sorrento-Castellammare di Stabia che celebrerà la santa messa alle ore 6:30 nel piazzale Giovanni XXIII.