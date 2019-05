Punta Campanella, carburante in mare alla spiaggia di Tordigliano: le immagini che fanno male

Una foto che fa male al cuore quella scattata da Daniele Esposito e che testimonia l’inquinamento del mare nei pressi della spiaggia di Tordigliano. La foto è stata scattata dalla statale 163 Amalfitana e rende chiaro quanto carburante sia stato sversato in mare nel pomeriggio di ieri. La scia in questione, stando a quanto riferito, continuava per centinaia di metri in direzione Nerano.

“Dove sono i controlli? Siamo proprio certi che tutte queste barche siano munite di tutti gli appositi strumenti per impedire che questo possa accadere? E i Comuni del Parco Marino e quelli con la bandiera Blu hanno veramente i mezzi per intervenire in casi del genere per limitare il danno ambientale? E se si, perché non lo fanno? E siamo solo all’inizio dell’estete”. Queste le domande, lecite, di alcuni utenti sui social.

Noi di Positanonews ci siamo occupati negli ultimi anni spesso di questa situazione che vede soggetta la splendida area di Tordigliano a questo tipo di inquinamento. Spesso abbiamo segnalato la presenza di troppi yacht in una delle spiagge più estese dell’Area Marina Protetta di Punta Campanella. Una spiaggia stupenda che costituisce il limite orientale di Punta Campanella, sul Golfo di Salerno.