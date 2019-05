Promozione Juve Stabia: il Capitano Mastalli festeggia con i tifosi della Penisola Sorrentina

Continuano i festeggiamenti per la Juve Stabia, passata in Serie B. Alessandro Mastalli, capitano della squadra giallo blu, ha trascorso una fantastica serata al Lido La Marinella a Sant’Agnello con un gruppo di tifosi della Penisola Sorrentina, i quali lo hanno omaggiato di una targa per esprimere tutto l’orgoglio e la stima nei suoi confronti. Spettacolare la torta, sulla quale è stata riprodotta l’immagine del Capitano, con il suo numero di maglia 24. Una serata colma di felicità ed immensa emozione.