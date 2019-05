Progetto Scala “Oggi è un anno dalla Non inaugurazione del Parco del Dragone” . Oltre due milioni e 4 cento mila euro per un progetto presentato in Pompa magna dall’amministrazione Mansi e non realizzato, è così che l’opposizione guidata da Ferrigno fa , in maniera originale , ma efficace, opposizione. Documentando e denunciando le promesse mancate nella città più antica della Costa d’ Amalfi con un pubblico manifesto..